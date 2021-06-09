Это дало дополнительно 2,7 млрд долл. выручки представителям украинского экспорта.

Украина за первые пять месяцев текущего года увеличила экспорт в Европейский Союз почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом во время сегодняшнего заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«За первые пять месяцев наш экспорт в Европейский Союз вырос более чем на треть. Это дополнительные 2,7 млрд долл. выручки для украинского экспорта. Сейчас этот экспорт на рекордном уровне, и, естественно, Европейский Союз остаётся нашим основным торговым партнёром. Будем и дальше работать, чтобы украинские предприниматели получали наиболее полный доступ к рынкам Европы и не только», - сказал он.

По словам премьера, правительство рассчитывает на серьёзное обновление в этом году Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а именно - его торговой части.

Предыдущие показатели

В начале прошлой недели Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогнозируемый рост экспорта товаров и услуг в 2022 году составит 6,5% с последующим наращиванием темпов роста до 7,7% в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла 2 аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.

Согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2020 год сведен с дефицитом 4,88 миллиарда долларов против 10,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года.

В 2020 году торговала с более чем 230 странами мира и расширила перечень экспортируемых товаров.

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Автор: Дмитрий Шварц