Темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов банков были самыми низкими за последние 4 года.

В январе-сентябре 2020 года украинские банки получили 37,6 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 48 миллиардов гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что в третьем квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 13,8 миллиарда гривень, что в 1,8 раза больше результата второго квартала 2020 года и на 20% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.

Основная причина падения доходов банков

"Основной причиной более низкого финансового результата в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 миллиарда гривень. Общее снижение бизнес-активности во время карантина и падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков", - сказано в сообщении.

По данным НБУ, темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов банков были самыми низкими за последние 4 года, но в то же время объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков.

Сколько банков получили прибыль

Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября 2020 года из 74 платежеспособных банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 40,8 миллиарда гривень, что перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 миллиарда гривень.

"Прибыль за 9 месяцев была сформирована в основном "ПриватБанком" (21,3 миллиарда гривень, или 56,6% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (9,2 миллиарда гривень)", - отметили в Нацбанке.

Что этому предшествовало

Чистая прибыль украинских банков за январь-август 2020 года снизилась на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 32,6 миллиарда гривень.

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Автор: Екатерина Жирий