Многие обменные пункты и банки до сих пор неохотно принимали гривню, учитывая избыток валюты из-за большого количества беженцев.

Украинцы в Польше смогут конвертировать банкноты в гривне в польские злотые с середины следующей недели в рамках программы центробанка для беженцев, которые столкнулись с трудностями с обменом денег.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный банк Польши.

Отмечается, что многие обменные пункты и банки до сих пор неохотно принимали гривню, учитывая избыток валюты из-за большого количества беженцев, въезжающих в Польшу, и беспокойство относительно снижения ее стоимости.

"В связи со значительным притоком беженцев от войны с территории Украины, которые поступают в Республику Польша с гривнями в форме наличных денег, Национальный банк Польши проводит интенсивную подготовку по конвертации гривни в злотые", – говорится в сообщении центробанка.

Согласно сообщению, банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен будут обмениваться на общую сумму 10 000 гривен на человека.

По состоянию на 16 марта, в Польшу приехало 1,5 млн. украинцев. Польский Сейм принял специальный закон, который регулирует процесс пребывания, трудоустройства и доступа к социальным программам для беженцев из Украины.

Всего с начала российской агрессии нашу страну покинули почти три миллиона человек. Еще почти 2 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами. Подавляющее число уехавших за границу составляют женщины и дети.

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