В ассоциации тепловиков считают, что повышение тарифов углубит кризис в отрасли, поскольку обернется ростом долгов населения.

С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".

Об этом сообщили в прес-службе ассоциации.

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"По расчетам предприятий теплокоммунэнерго, цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40% в зависимости от структуры потребителей в том или ином городе. Однако очевидно, что без дальнейшего вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса в ТКЭ, оперативности и слаженности их действий, мы имеем колоссальные риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона во всех городах с централизованным отоплением", - отметили в прес-службе ассоциации.

По информации прес-службы, увеличение тарифов на тепло приведет к углублению кризиса в тепловой отрасли, поскольку это может обернуться ростом долгов населения, в то время как у тепловиков нет действенных механизмов для их урегулирования.

Тепловики считают дискриминационными соглашения с госкомпанией "Нафтогаз Украины" о поставках газа, поскольку реальная цена газа для производства тепловой энергии для населения составит более 9 грн за куб. м плюс стоимость его распределения 2,3 грн за куб. м, при том что декларативная цена в договоре с "Нафтогазом" указана 7,42 грн за куб. м.

Для урегулирования ситуации с долгами за поставленный газ, которые накопили предприятия теплокоммунэнерго, в ассоциации требуют срочного принятия во втором чтении законопроекта № 3508-д. Он позволит предприятиям ТКЭ списать долг в 50 млрд грн.

Кроме того, такой долг является причиной риска, что в любой момент работу ТКЭ могут остановить, даже среди зимы, - если не НАК "Нафтогаз Украины" или "Нафтогаз Трейдинг", то операторы газораспределительных сетей (облгазы).

"Также должны быть внесены изменения в государственный бюджет о наличии источника средств на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию. Наша Ассоциация уже направила президенту Украины, Кабинету министров Украины и СНБО соответствующие обращения", - сообщила пресс-служба.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

Повышение тарифов

6 июля 2021 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.

Тепловики заявили, что цена на газ, который составляет основную часть затрат в тарифетарифна тепло и горячую воду, катастрофически выросла, а тарифы коммунальных предприятий - нет.

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Автор: Анна Бредихина