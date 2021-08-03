По словам министра, для повышения доверия населения к накопительной пенсионной системе необходимо, чтобы на начальном этапе ее внедрения активным участником было государство.

Накопительная пенсионная система, введение которой планируется правительством, не означает отказ от существующей солидарной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время заседания рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

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"Мы поддерживаем необходимость введения накопительного уровня. Мы считаем, что на сегодняшнее время достаточно благоприятный момент именно для этого. Мы готовы максимально приобщаться, отрабатывать законопроекты, и мы считаем, что эта реформа на сегодняшний момент назрела", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что внедрение накопительной системы не означает отказ от солидарной.

"Мы вводим дополнительный элемент пенсии, и это будет дополнительная пенсия. При этом солидарная система сохраняется, и нам как государству необходимо создать условия для сбалансирования солидарной системы, это очень важно", - отметил глава Минфина.

По его словам, эта реформа является достаточно сложной задачей для системы публичных финансов, и все участники обсуждения должны понимать, что это создает дополнительную фискальную нагрузку на государственный бюджет и потребует политического решения относительно времени введения системы и объективной возможности системы государственных финансов.

"Мы рассматриваем несколько вариантов. Я думаю, мы остановимся на варианте постепенного введения этой системы, и, возможно, будет комплексное решение. С 2023 года мы будем готовы предложить, каким образом, какой процент именно этих отчислений может быть. Я бы не хотел останавливаться сейчас, может 1% быть или сколько, этот вопрос сейчас дискутируется", - сказал Марченко.

Он также отметил, что для повышения доверия населения к накопительной пенсионной системе необходимо, чтобы на начальном этапе ее внедрения активным участником было государство.

"Ключевое и главное, что государство должно быть активным участником этого процесса, создать доверие к системе, показать гражданам, что это действительно может быть так, и потом уже на втором этапе создать основы для децентрализации системы пенсионного накопления. Это поддерживается и премьер-министром, и Министерством социальной политики", - подчеркнул министр.

Относительно инвестирования будущих взносов, Марченко отметил, что основным инструментом Минфин видит облигации внутреннего государственного займа.

Накопительная пенсия: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Автор: Екатерина Жирий