Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

Украинцы, выехавшие за границу, смогут получать пенсию международными переводами.

Как говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, переводы будет осуществлять "Укрпочта".

Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

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"Выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности у АО "Укрпочта" осуществлять перевод средств в страну пребывания)", — говорится в сообщении.

Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

Пенсии во время войны

20 марта 2023 года Верховная Рада приняла закон об особенностях назначения пенсии лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или на территориях ведения боевых действий. Сообщалось, что пенсия будет назначаться со следующего дня после достижения пенсионного возраста или установления инвалидности, независимо от срока обращения в Пенсионный фонд.

12 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях назначения пенсий лицам на оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий. Сообщалось, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Закон направлен на обеспечение реализации гражданами права на пенсионное обеспечение в условиях военного положения.

Украинцам объяснили, как теперь будут назначаться выплаты. Закон также распространяется на граждан, проживающих на оккупированных территориях или местах боевых действий, но покинувших их.

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