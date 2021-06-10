С начала года товарооборот достиг 885,1 млн долл.

Товарооборот между Украиной и Великобританией за время действия Соглашения о зоне свободной торговли между странами вырос на 41,5% - до 885,1 млн долл.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, об этом заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка во время первого заседания Торгового комитета, предусмотренного положениями Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

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"Сотрудничество с Великобританией в рамках соглашения демонстрирует положительную динамику в торговле. С начала функционирования зоны свободной торговли объем товарооборота между нашими странами составил 885,1 млн долл. Это на 41,5%, или 259,6 млн долл., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минэкономики продолжит тесное взаимодействие с целью интенсификации торговли", – цитирует Качку пресс-служба Минэкономики.

Ратификация соглашения

В декабре 2020 года Верховная Рада ратифицировала соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

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Автор: Дмитрий Шварц