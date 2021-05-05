Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк Украины на ежемесячной основе, в апреле 2021 года снизился до 46,9 пункта с 51,4 пункта в марте, опустившись ниже равновесного значения (50 пунктов).

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Читайте такжеЧто будет с курсом доллара в ближайшее время: эксперт озвучил прогноз

Отмечается, что бизнес в апреле ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности в ответ на усиление карантинных ограничений и роста неопределенности.

"В апреле предприятия в большинстве секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, пессимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг опустились ниже нейтрального уровня. В то же время строительные компании впервые после сентября 2019 продемонстрировали оптимистические настроения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятия промышленности после двух месяцев оптимизма вновь ухудшили оценки деловой активности.

"В апреле индекс снизился до 48,9 пункта с 52,3 пункта в марте. Предприятия промышленности ожидают значительного роста цен на сырье, материалы и собственную продукцию, одновременно сохраняют положительные оценки по объемам новых заказов и объемов производства продукции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятия сферы торговли также ухудшили оценки своих экономических результатов.

"Секторный индекс снизился до 49,9 пункта в апреле с 52,2 пункта в марте. Респонденты ожидают уменьшения объема закупки товаров для продажи, а также, на фоне усиления ожиданий по росту закупочных цен, усилили свои оценки относительно роста стоимости товаров для продажи и уменьшения размера торговой маржи. В то же время ожидается незначительный рост объемов товарооборота", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятия сферы услуг больше всего отреагировали на введение усиленного карантина и значительно ухудшили ожидания относительно экономических результатов своей деятельности. "Секторный индекс снизился до 43,0 пунктов в апреле с 51,4 пункта в марте. Респонденты ожидают снижения объемов предоставляемых услуг, объемов новых заказов, заказов в процессе исполнения и планируют увеличить тарифы на собственные услуги", - сказано в сообщении.

Предприятия строительства на фоне сезонного оживления и увеличения инвестиционного спроса впервые после сентября 2019 года были единственными среди других секторов, кто оптимистично оценил экономические перспективы своей деятельности.

"Секторный индекс в апреле наконец превысил равновесный уровень и вырос до 51,5 пункта против 40,6 пункта в марте. Они ожидают увеличения объемов новых заказов, закупки услуг подрядчиков сырья и материалов, выполнения строительных работ", - сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию и услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Ежемесячный опрос проводился с 5 по 23 апреля 2021 года. В нем приняли участие 297 предприятий. Среди опрошенных предприятий 41,8% - компании промышленности, 30,3% - сферы услуг, 29,3% - торговли, 4% - строительства. 37% респондентов - крупные предприятия, 30% - средние, 33% - малые.

Что такое ИОДА

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) - инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий