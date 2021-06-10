10 июня в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Украины прошел Украинско-итальянский бизнес-форум, во время которого главы МИД двух стран обсудили перспективы экономического сотрудничества, а представители бизнеса подписали ключевые соглашения.

Стоит отметить, что министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо прибыл в Украину со своим первым визитом, что является важным событием для политических и экономических взаимоотношений двух стран.

После проведения переговоров итальянский дипломат и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступили с приветственной речью.

Обращаясь к присутствующим на форуме представителям бизнеса, Кулеба подчеркнул ценность для страны экономических взаимоотношений между бизнесом Украины и Италии и анонсировал подписание долгожданных договоров о сотрудничестве.

«Дорогие итальянские и украинские бизнесмены, когда вы подписываете контракты, когда вы делаете новые проекты, вы не просто зарабатываете деньги, вы не просто создаете дополнительные рабочие места в Украине и в Италии, вы не просто платите налоги в бюджеты наших стран, вы цементируете взаимоотношения этих двух стран», - сказал он.

Кулеба добавил, что чем больше торговли и бизнеса будет между двумя странами, тем крепче будут политические отношения.

Ди Майо в свою очередь сообщил, что объем торговли между Украиной и Италией в 2020 году достиг почти четыре миллиарда евро и имеет существенный потенциал роста.

«Сегодня мы присутствуем на подписании соглашений о взаимопонимании, о намерении... Речь идет о привлечении крупных итальянских предприятий. Предприятий, которые известны своей специализированностью и высокой технологичностью. Сегодня мы должны определить более четкие планы по экономическому сотрудничеству между нашими странами, для этого здесь и присутствуют представители нашего бизнес-сообщества», - сказал Ди Майо.

После вступительных слов глав МИД Украины и Италии началась торжественная процедура подписания документов между представителями бизнес-сообщества и крупными компаниями обеих стран.

В присутствии дипломатов был подписан меморандум между международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой «Метинвест» (базируется в Украине) и мировым поставщиком технологий для металлургии итальянской компанией Danieli. Со стороны украинской компании документ подписал генеральный директор Юрий Рыженков, а со стороны итальянского поставщика — гендиректор Джакомо Марески Даниэли.

Подписание меморандума предусматривает последующую поставку современного оборудования для строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката на меткомбинате имени Ильича в Мариуполе. Инвестиции в него превысят 1 миллиард долларов, при этом будет создано более 230 рабочих мест.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что строительство цеха холодной прокатки – самый масштабный проект компании на следующие пять лет.

"Выпуск премиальной высокотехнологичной продукции, использование передовых технологий, экологичность и создание новых рабочих мест для квалифицированных специалистов – все это делает проект значимым и для Мариуполя, и для отрасли, и для всей страны", - прокомментировал он подписание документа в официальном релизе Группы.

В свою очередь гендиректор Danieli Group Джакомо Марески Даниэли отметил, что этот автоматизированный "умный" комплекс станет одним из немногих в мире, сочетающим в себе высокое качество продукции, низкие производственные затраты и низкий уровень выбросов.

Компания рассчитывает, что после завершения первого этапа проекта в 2025 году комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.

Второй этап проекта включает строительство нового отделения отжиговых печей, дрессировочного стана и агрегата продольной порезки рулонов, а также новой линии нанесения полимерного покрытия на оцинкованный рулон.

После завершения второго этапа проекта мощности по производству холоднокатаной продукции превысят 1,6 млн тонн в год.

Новая экологическая технология производства холоднокатаного проката позволит "Метинвесту" выйти в премиальные сегменты проката с покрытием, улучшить качество и расширить сортамент этой продукции.

Отмечается, что продукция предназначена в основном для украинского рынка, но прокат также будет экспортироваться в страны СНГ и Европы.

В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, соответствующее последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря ему выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%.

К слову, важность экологической составляющей в проектах, которые совместно будут реализовывать Украина и Италия, во время своих выступлений неоднократно подчеркивали главы украинского и итальянского МИД.

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Автор: Григорий Бондарь