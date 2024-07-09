Это последнее соглашение, которое необходимо для запуска программы Ukraine Facility.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко подписала Финансовое соглашение между Украиной и Европейским Союзом, которое регулирует получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Подписание Соглашения о привлечении грантовой поддержки на €5,27 в течение ближайших четырех лет будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики. Это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility", - сказала Свириденко.

Отмечается, что всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро. Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

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Помощь Украине от ЕС - последние новости

27 июня в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования объемом 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Эти средства были предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility.

Европейская Комиссия 19 июня предложила годовой бюджет Европейского Союза на 2025 год в размере 199,7 млрд евро, часть из которых пойдет Украине. Так, для Украины предусмотрено 15,2 миллиарда евро, в том числе 4,3 млрд евро будут доступны в виде грантов, а также 10,9 млрд евро - в виде кредитов.

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