Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета.

Сегодня, 22 июня, Украина получила от Евросоюза пятый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФД) на 2023 год.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, общий объем финансирования по программе МФД достигает 18 млрд евро и таким образом в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило уже 9 млрд евро льготных средств от ЕС.

Отмечается, что средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета.

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"Финансовая помощь ЕС для Украины является беспрецедентной. Чрезвычайно благодарен коллегам за всестороннюю поддержку с начала полномасштабного вторжения РФ, а также за своевременное и ритмичное предоставление средств, позволяющее сохранять макрофинансовую стабильность", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Сообщается, что следующие транши в рамках масштабной программы МФД будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Финансовая помощь Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 июня Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования в объеме около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную поддержку Украины на период 2024-2027 годов. Таким образом Еврокомиссия предлагает Евросоюзу покрыть 45% потребностей Украины в финансировании для восстановления страны на ближайшие 4 года.

21 июня Группа Всемирного банка объявила о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине на сумму 1,75 миллиарда долларов. Эти деньги будут направлены на здравоохранение, образование, выплату пенсий, программы социальной помощи и зарплату госслужащих.

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