По данным Минфина, Украина в 2021 году должна выплатить всего по госдолгу 585,13 млрд грн.

Украина по итогам 2021 года впервые с 2013-го снизит уровень прямого государственного долга ниже 50% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время ежегодного послания в зале парламента заявил президент Владимир Зеленский.

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"Впервые, начиная с того же 2013 года, мы снизим госдолг до уровня ниже 50% ВВП", – сказал президент.

Госдолг:

По данным Министерства финансов, Украина в 2021 году должна выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за май этого года уменьшился в национальной валюте на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в долларовом эквиваленте увеличился на 0,19 млрд долл, до 91,52 млрд долл.

По состоянию на июнь 2021 года Украине в течение 12 месяцев нужно было выплатить по валютному госдолгу более 10 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за август этого года уменьшился в национальной валюте на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 0,44 млрд долл. - до 92,96 млрд долл.

Также, по данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины за октябрь этого года уменьшился в национальной валюте на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 0,61 млрд долл. - до 92,63 млрд долл.

Минфин повысил прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году по сравнению с октябрьским прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцкий