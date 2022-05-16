Убытки инфраструктуры села Горенка на Киевщине от полномасштабной войны РФ против Украины составляют почти 2,5 млрд гривень (85 млн долларов).
Об этом свидетельствует оценка Киевской школы экономики (KSE) в рамках проекта "Россия заплатит".
"Горенка - одно из наиболее пострадавших сел в Киевской области, которое с первых дней войны оказалось в зоне фронта. За время активных боевых действий в селе Горенка повреждено и разрушено 105 из 239 в целом имеющихся в селе объектов промышленной инфраструктуры. Кроме того, среди поврежденных объектов социальной инфраструктуры - 17 заведений торговли, 3 магазина, 3 заведения питания, церковь, 1 учебное заведение и 1 медицинская лаборатория", - говорится в сообщении.
В апреле советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что убытки в результате российской агрессии за два месяца войны составляют около 1 трлн долларов.
Напомним, 24 февраля рано утром РФ ворвалась в Украину. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, в Киевской области. Оккупанту удалось взять под контроль часть региона. Позже область освободили от противника.
В населенных пунктах было разрушено много зданий, оккупанты убили и изнасиловали много людей.
Глава полиции Киевщины Андрей Небитов сообщал, что в области найдены более 1 200 тел гражданских, убитых оккупантами.