В Горенке противник уничтожил или повредил очень много объектов промышленной инфраструктуры, отметили в Киевской школе экономики.

Убытки инфраструктуры села Горенка на Киевщине от полномасштабной войны РФ против Украины составляют почти 2,5 млрд гривень (85 млн долларов).

Об этом свидетельствует оценка Киевской школы экономики (KSE) в рамках проекта "Россия заплатит".

"Горенка - одно из наиболее пострадавших сел в Киевской области, которое с первых дней войны оказалось в зоне фронта. За время активных боевых действий в селе Горенка повреждено и разрушено 105 из 239 в целом имеющихся в селе объектов промышленной инфраструктуры. Кроме того, среди поврежденных объектов социальной инфраструктуры - 17 заведений торговли, 3 магазина, 3 заведения питания, церковь, 1 учебное заведение и 1 медицинская лаборатория", - говорится в сообщении.

В апреле советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что убытки в результате российской агрессии за два месяца войны составляют около 1 трлн долларов.

Напомним, 24 февраля рано утром РФ ворвалась в Украину. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, в Киевской области. Оккупанту удалось взять под контроль часть региона. Позже область освободили от противника.

В населенных пунктах было разрушено много зданий, оккупанты убили и изнасиловали много людей.

Глава полиции Киевщины Андрей Небитов сообщал, что в области найдены более 1 200 тел гражданских, убитых оккупантами.

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