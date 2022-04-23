Наибольшее количество трудоустроенных - в промышленно развитых воеводствах.

77 тысяч граждан Украины начали работу в Польше по специальному закону, который дает упрощенный доступ к рынку труда украинским беженцам.

Половина из них выполняет несложную физическую работу - 47,5%. Еще 14,1% - работники промышленных предприятий, 10,3% трудоустроены в сфере услуг и торговли, 8,5% - офисные работники и 4% - специалисты.

Об этом сообщает аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Министерства семьи и социальной политики Польши.

Такой результат оценивают в министерстве как хороший, поскольку большинство приезжих из Украины составляют дети, часть уже вернулась домой, а еще часть работает дистанционно из Польши. Наибольшее количество трудоустроенных - в промышленно развитых воеводствах: Мазовецком с центром в Варшаве, Нижнесилезском с центром во Вроцлаве, Малопольском с центром в Кракове и Поморском с центром в Гданьске.

"Польский рынок труда медленно подстраивается под текущую ситуацию и неотвратимые изменения в миграции: украинские мужчины в ближайшем времени в Польшу не вернутся, поэтому предприятия пытаются переориентировать производственные процессы под женщин. За эти два военных месяца мы трудоустроили больше женщин, чем мужчин. В основном они работают на предприятиях пищевой промышленности и логистических складах с графиком, который позволяет иметь время для ухода за детьми. Часто женщины сознательно выбирают физическую работу, чтобы иметь возможность психологически "переключиться" после пережитых ужасов войны", - комментирует директор Департамента рекрутации агентства Gremi Personal Анна Джоболда.

По словам эксперта, в конце апреля-начале мая в Польше стартует "высокий сезон" в пищевом производстве, торговле и логистике, туризме и HoReCa, который увеличит количество вакансий для украинских женщин.

Как сообщал УНИАН, в Польше меняется рынок труда из-за возвращения украинцев домой и нехватки мужчин.