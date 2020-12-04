Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2" / REUTERS

Президент США Дональд Трамп вновь угрожает наложить вето на оборонный бюджет, если из него не уберут статью, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

"Очень печально для нашей нации, но, похоже, сенатор Джим Инхоф не будет включать пункт о прекращении действия статьи 230 до законопроекта Об обороне. Так плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс сделать это. Я наложу вето!"- написал Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что Трамп заблокирует бюджет, если из закона не удалят статью 230. Это положение освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей, а также дает сервисам возможность выступать модераторами.

Накануне Конгресс закончил работу над законопроектом об оборонном бюджете 2021 года.

В законопроект среди прочего также вошли расширенные санкции против "Северного потока-2". В частности, ограничения планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.

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Автор: УНИАН