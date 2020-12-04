В проект оборонного бюджета США включили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Проект согласованного обеими палатами Конгресса США оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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Об этом пишет ТАСС.

"Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подразделение Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года с объяснением и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Поправка Сената содержит такое же положение", - говорится в документе.

Также Сенат отзывает поправку, которая позволяет президенту отказаться от применения санкций к лицу, если это соответствует национальным интересам США.

Справка УНИАН

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Ввиду санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

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Автор: УНИАН