Эксперты настаивают на необходимости найти баланс между интересами заинтересованного в уменьшении зависимости от вредных привычек общества и медиарынка, которому нужны средства к существованию.

Тотальный запрет в Украине рекламы никотина и алкоголя в СМИ, что предусмотрено в законопроекте №4212, будет ежегодно приносить медиарынку убытки на 130 млн долларов.

Такое мнение высказали на пресс-конференции в УНИАН представители медиарынка, медицинские эксперты и народный депутат Никита Потураев.

Генеральный директор, шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий отметил, что поправки в закон о рекламе, которые предлагается внести законопроектом №4212, фактически запрещают рекламу любой алкогольной или никотиносодержащей продукции всеми СМИ, в том числе и электронными.

Читайте такжеВ Раде намерены отобрать у украинских журналистов $130 млн доходов. Это может стать началом конца независимых медиа в Украине"Игроки медиарынка оценивают, что в таком случае потери индустрии достигнут 130 млн долларов в год. В условиях финансового кризиса, вызванного коронавирусом, это угрожает существованию СМИ в целом. Однако мы надеемся достичь с законодателями консенсуса и сохранить для журналистов возможность заработать средства на собственное существование", - сказал Ганницкий.

Он напомнил, что в начале 2000-х годов парламент запретил прямую рекламу алкоголя и табака в СМИ, что очень отразилось на СМИ, а особенно - печатных, которые потеряли 60% прибыли, и много таких СМИ или закрылись, или изменили форму собственности.

В свою очередь, владелец и директор информационного агентства "РБК-Украина" Иосиф Пинтус считает, что тотальным запретом рекламы никотина и алкоголя государство добьется только увеличения "черного рынка" этой продукции, уменьшения поступлений в госбюджет, и вообще встанет вопрос выживания СМИ.

Народный депутат Потураев, говоря о перспективах принятия этого законопроекта, отметил, что парламентариям следует найти баланс между интересами медиарынка и интересами общества в части запрета пропаганды вредных привычек, прежде всего среди несовершеннолетних.

"За каждым решением должно быть экономическое обоснование. Я не хочу, чтобы мои слова воспринимали как адвокацию вредных привычек. Я призываю коллег к пониманию. Потому что, с одной стороны, эта проблема не может остаться без регуляции, а с другой - депутаты также должны заботиться и о предприятиях, в том числе и медиа. И должны найти здесь баланс", - отметил он.

Участники дискуссии отдельно коснулись вопроса рекламы заменителей табака - электронных сигарет различного принципа действия, которое также вышеупомянутым законопроектом предлагается запретить.

Кандидат медицинских наук, доцент, торакальный хирург, декан медицинского факультета Киевского медицинского университета Евгений Симонец из собственного опыта практикующего врача-пульмонолога сообщил, что его пациенты-курильщики крайне редко придерживаются рекомендации бросить курить, и в таких обстоятельствах электронные сигареты, а именно системы нагрева табака, являются определенным компромиссом.

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"Если обычная сигарета - это стопроцентный вред, то система нагрева табака на 90-95% менее вредна. Ведь проблема не в никотине, который является таким же альдегидом, как никотин и вызывает привычку. Вредны продукты горения в процессе курения. У большого количества пациентов большая табачная зависимость, и я знаю, что они не бросят свою привычку, несмотря на мои убеждения. Единственный вариант у меня - рекомендовать продукт с меньшим вредом", - добавил врач.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада планирует ограничить рекламу электронных сигарет и жидкостей, используемых в них.

27 апреля 2021 года парламент в первом чтении поддержал проект закона "О внесении изменений в статью 22 Закона "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (№4212). Его поддержали 284 народных депутата.

Законопроектом предлагается распространить запреты на рекламу табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, электронные сигареты и жидкости, используемые в электронных сигаретах, рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты и указанные жидкости.

По решению профильного комитета, этот законопроект должен ограничить и рекламу табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и устройств для потребления табачных изделий без их сгорания.

Так, предусмотрено, что реклама не должна содержать изображение процесса потребления электронных сигарет. Также она не может формировать мнение, что употребление электронных сигарет является важным фактором достижения успеха в спортивной, социальной, сексуальной или других сферах жизни, а также будет способствовать решению личных проблем, имеют лечебные качества или что они являются стимулирующими или успокаивающими средствами.

Кроме того, предполагается запретить спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Также запрещается спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются вышеназванные товары.

Законопроектом предусматривается запретить продажу электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, в наборе с любыми другими товарами, которые не связаны с употреблением электронных сигарет, а также отправку сообщений неопределенному кругу лиц по почте, электронной почте, средствами мобильной связи.

В документе также предлагается сопровождать рекламу этих товаров текстами предупреждения следующего содержания: "Употребление электронных сигарет вредит здоровью".

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Автор: Дмитрий Хилюк