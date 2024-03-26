Около 90% центральных банков мира сейчас исследуют цифровые версии своих валют.

Глобальная сеть обмена банковскими сообщениями SWIFT планирует создать новую платформу в ближайшие один-два года, чтобы подключить волну цифровых валют центральных банков, которые сейчас разрабатываются, в частности, в Украине, к существующей финансовой системе, пишет Reuters.

"Мы рассматриваем дорожную карту, которая позволит сделать продукт (запустить как продукт) в течение следующих 12-24 месяцев. Мы переходим от стадии эксперимента к тому, что станет реальностью. Это переход от экспериментальной стадии к тому, что становится реальностью", – заявил руководитель отдела инноваций SWIFT Ник Кериган.

Отмечается, что этот шаг станет одним из самых значимых для экосистемы CBDC (цифровые валюты, выпущенные центральным банком определенной страны), учитывая ключевую роль SWIFT в мировой банковской системе. Однако он скорее всего, будет доработан до момента запуска первых крупных проектов.

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По словам журналистов, около 90% центральных банков мира сейчас исследуют цифровые версии своих валют. Большинство из них не хотят отставать от биткоина и других криптовалют, но сталкиваются с технологическими сложностями.

Руководитель отдела инноваций SWIFT указал, что последнее исследование, которое длилось 6 месяцев с участием группы из 38 центральных банков, коммерческих банков и расчетных платформ, стало одним из крупнейших на сегодняшний день глобальных проектов сотрудничества в отношении CBDC и "токенизированных" активов.

Он сосредоточился на обеспечении возможности совместного использования CBDC разных стран, даже если они построены на различных базовых технологиях или "протоколах", уменьшая таким образом риски фрагментации платежных систем.

Исследование также показало, что они могут использоваться в очень сложных торговых или валютных платежах и потенциально могут быть автоматизированы, чтобы ускорить и удешевить эти процессы.

По словам Керигана, результаты, которые также доказали, что банки могут использовать существующую инфраструктуру, были признаны успешными всеми участниками и дали SWIFT время для работы.

Такие страны, как Багамские острова, Нигерия и Ямайка, уже имеют работающие CBDC. Китай значительно продвинулся в испытаниях электронного юаня в реальной жизни. Европейский центральный банк также работает над цифровым евро, а Банк международных расчетов, главная группа мировых центральных банков, проводит многочисленные трансграничные испытания.

Преимущества SWIFT

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Главное ее преимущество заключается в том, что существующая сеть уже используется в более чем 200 странах и объединяет более 11 500 банков и фондов, которые используют ее для перевода триллионов долларов ежедневно.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ, среди которых было поэтапное отключение российских банков от SWIFT. Вскоре после этого в России решили запретить финучреждениям пользоваться международной системой, от которой большинство российских банков и так были отключены.

Летом 2023 года были разговоры о том, что Кремль продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение дочерней компании российского сельскохозяйственного банка к SWIFT.

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