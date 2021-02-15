Китайские инвесторы "Мотор Сич" увеличили сумму иска к Украине в международном арбитраже на $ 100 млн - до $3,6 млрд.

Сумма иска китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» к государству выросла на, как минимум, $100 млн. – с $3,5 млрд. до порядка $3,6 млрд., что в гривневом эквиваленте составляет дополнительные 2,8 млрд к ранее выдвинутым требованиям.

Об этом сообщается на сайте, где размещается информация для акционеров ПАО «Мотор Сич». Как известно, причиной начала разбирательства в международном арбитраже стали недружественные действия украинской власти, результатом которых является экспроприация инвестиций китайских акционеров «Мотор Сичи». 13 января 2021 г. Печерский райсуд Киева уже признал китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" стороной, потерпевшей от действий украинской власти, а именно — от противоправных действий СБУ.

Непосредственной причиной увеличения суммы иска к государству Украина является присоединение к нему новых истцов.

«Китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» увеличили предварительную сумму убытков на минимум $ 100 млн., касающихся их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже — с $ 3,5 млрд до не менее $ 3,6 млрд. Увеличение суммы предыдущих требований обусловлено тем, что начальная группа истцов была расширена путем включения еще нескольких китайских акционеров, которые также понесли значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение ее международных обязательств. Инвестиционный спор должен рассматриваться арбитражным судом adhoc, который сейчас формируется сторонами», — сказано в официальном сообщении.

Китайские акционеры «Мотор Сич» в октябре 2020 года подали Министерству юстиции Украины документ с предупреждением о намерении начать международный арбитраж против Украины (Notice of Investment Dispute). В нем они отметили, что действия государственных органов страны противоречат украино-китайскому межправительственному соглашению о взаимном поощрении и защите инвестиций, а блокирование доступа к управлению компанией квалифицировано как ее «противозаконная экспроприация».

Китайская сторона предложила создать межведомственную рабочую группу для переговорного урегулирования ситуации при участии всех заинтересованных сторон. Впоследствии было проведено лишь одно заседание данной группы, хотя китайские акционеры «Мотор Сич» так и не получили его протокола. В начале декабря 2020 года китайские акционеры уведомили украинский Минюст о передаче спора на рассмотрение международного арбитража в связи с невозможностью переговорного урегулирования. Минюст уже попросил выделить ему из бюджета на бестендерной основе несколько миллионов долларов для сопровождения спора.

После введения указом Зеленского по инициативе СБУ санкций против китайских акционеров «Мотор Сич», они назвали произошедшее «варварским грабежом» и заявили о намерении защищать свои интересы. Впоследствии СБУ и Нацгвардия Украины при поддержке боевиков парамилитарных националистических организаций предприняли штурм здания, где планировалось проведение общего собрания акционеров. И в тот же день Президент Зеленский заявил, что не допустит продажи «Мотор Сич».

МИД КНР уже сделал заявление, что категорически не приемлет односторонних санкций в отношении китайских компаний и потребовал от Украины придерживаться принципов законности, а после этого направил ноту Министерству иностранных дел Украины. Содержание документа не разглашается, но эксперты уверены, что речь идет о жесткой реакции КНР на произошедшее — от ограничительных мер в отношении украинского экспорта до персональных санкций в отношении украинских политиков и топ-чиновников, причастных к давлению на китайских инвесторов «Мотор Сич». По подсчетам аналитиков, для украинской экономики действия КНР могут иметь разрушительные последствия из-за потери свыше $ 10 млрд, потому что Украина лишится значительной части валютной выручки от экспорта, а также будет вынуждена выплачивать многомиллиардную компенсацию по иску в международном арбитраже.

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Автор: УНИАН