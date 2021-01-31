Сотрудники завода не пришли поддержать Богуслаева — пришлось «покупать» титушек, а подстраховали СБУ и Нацгвардия.

Внеочередное общее собрание акционеров «Мотор Сич» 31 января 2021 года было сорвано из-за активного противодействия украинских государственных органов.

Введенных против Skyrizon 29 января санкций с заморозкой активов показалось недостаточно. Как и заявления Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Не замечавшая нарушений на протяжении многих лет Нацкомиссия (отсутствие легитимных органов управления, не проведение собраний акционеров, невыплата дивидендов, несоответствие устава компании обновленному законодательству) вдруг выступила с публичным заявлением (что само по себе — редкое для нее явление) о «грубых нарушениях при организации собрания». Как и санкции СНБОУ, инициированные СБУ, ведомство Тимура Хромаева не пояснило в чем, по ее мнению, состоят нарушения, но заявило, что собрание незаконно, и пообещалопредпринять «законные меры для защиты прав инвесторов».

Чтобы гарантированно сорвать собрание акционеров утром к заводу были стянуты силовые спецподразделения СБУ ибойцы Нацгвардии. Бойцы Службы безопасности первыми постучались в двери административного здания, где можно было провести собрание акционеров, и начали их выбивать. Никого из акционеров на месте не было, поскольку введенные в пятницу санкции сделали собрание бессмысленным, а СБУ лишь провела демонстрацию, как вела бы себя в случае, если бы акционеры все же собрались.

В этот же день СБУ обнародовала сообщение, что проводит следственные действия в рамках уголовного производства о незаконном собрании акционеров, которые санкционированы столичным Шевченковским райсудом. Ранее хозяйственный суд Запорожской области отклонил веерные спам-иски со схожими требованиями, которыми также была предпринята попытка сорвать проведение общего собрания акционеров и запретить любые регистрационные действия в отношении «Мотор Сич», если акционерам все же удастся провести собрание.СБУ предприняла аналогичный юридический шаг: она потребовала арестовать акции — это сделало невозможным проведение собрания акционеров и голосование. Но на тот случай, если бы акционеры «Мотор Сич» все же нашли способ провести собрание и проголосовать, СБУ загодя добилась судебного запрета на внесение любых изменений в госреестры, чтобы исключить возможность официальной легитимизации решений общего собрания акционеров. В своем ходатайстве к суду СБУ сослалась на уголовное дело под номером 22017000000000272 от 06.07.2017 года — оно на протяжении более трех лет до проведения общего собрания акционеров 31 января 2021 года не расследовалось Службой. Это уголовное дело к нынешнему времени уже стало поводом для возбуждения уголовного дела против СБУ Государственным бюро расследований — действия СБУ сочли противозаконными, а китайские акционеры «Мотор Сич» официально обрели статус потерпевшей стороны от противозаконных действий СБУ.

Видео — СБУ взламывает двери

Роль сотрудников «Мотор Сич»вместо 10-20 тысяч заводчан выполняла группа спортивных юношей с транспарантами.

У одного из участников немногочисленного пикета во время мероприятия случайно слетела с лица защитная маска, и местные журналисты узнали в лицо боевика одной из парамилитарных радикальных группировок — 21-летний спортсмен Дмитрий Ивченко, исповедующий идеи радикального национализма и связанный с боевыми группами АЗОВ и «Национальный корпус».

Благодаря этому казусу стало ясно, что юные боевые радикалы, исполняющие на пикете роль заводчан, оказывают поддержку в акции бойцов Службы безопасности Украины по захвату здания, где планировалось проведение собрания акционеров «Мотор Сич».

В качестве тяжелой артиллерии на место пригнали малоизвестных депутатов из числа президентской парламентской фракции «Слуга народа»: Арсений Пушкаренко, Юлия Яцык, Максим Пашковский, Евгений Шевченко, Артем Кунаев, Геннадий Касай. Депутаты не смогли внятно пояснить целей своего присутствияу здания, где можно было провести собрание акционеров «Мотор Сич». Депутаты ссылались на некое обращение трудового коллектива, который вместо 10-20 тысяч заводчан представляли пара десятков боевиков-титушек. «К нам обратился трудовой коллектив «Мотор Сичи». Есть решение СНБО, наложены Указом Президента санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в рамках наших полномочий», — пришлось объясняться за всех присутствующих депутатов Арсению Пушкаренко. Депутаты не владели четкой информацией, что должно происходить в этот день в этом здании, куда они прибыли.

Как известно, 31 января акционеры ПАО «Мотор Сич» планировали провести внеочередное собрание. Его инициировали акционеры «Мотор Сич» Skyrizon Aircraft Holdings Limited китайских инвесторов и компания «МС-4» украинского бизнесмена Александра Ярославского. Проведение собрания было поддержано собственниками 80% акций, которые на протяжении нескольких лет не получают дивидендов и полностью устранены от управления компанией — такое положение вещей существует из-за арестов, которые наложены на акции компании по инициативе СБУ. 29 января было обнародовано инициированное СБУ решение СНБОУ, утвержденное указом президента Украины о заморозке активов Skyrizon, одного из акционеров «Мотор Сич». В эти же дни лица, подконтрольные бывшему собственнику завода Вячеславу Богуслаеву, для срыва собрания акционеров атаковали суды веерными спам-исками.

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Автор: УНИАН