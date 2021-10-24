Привязаны к прожиточному минимуму будут только пенсии и минимальная зарплата.

Прожиточный минимум будут считать по-новому - после изменения методологии этот показатель сможет удовлетворить потребности человека, утверждает министр соцполитики Марина Лазебная.

Об этом она заявила телеканалу "Дом".

Основной проблемой Лазебная называет то, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.

"Прожиточный минимум для человека должно быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - рассказала Лазебная.

Читайте такжеРада одобрила законопроект, влияющий на размер прожиточного минимумаПроанализировав 180 законодательных актов, где фигурирует привязка к прожиточному минимуму, в Минсоцполитики решили оставить эту привязку в формировании только определенных Конституцией основных начислений: пенсии и минимальной зарплаты.

На этом фоне ведомство Лазебной уже разработало комплекс законопроектов, которые должны изменить сложившуюся ситуацию - правительство их уже поддержало и теперь их передали в Верховную Раду.

"Получилось 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, дальше - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - отметила министр.

Как уже сообщал УНИАН, с 1 июля 2021 года в Украине поднялся прожиточный минимум для всех категорий украинцев.

Автор: Станислав Кожемякин