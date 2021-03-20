Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по АО «Мотор Сич».

Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

При этом в пресс-центре СБУ отметили, что АО «Мотор Сич» продолжит работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Напоминается, что сейчас Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования относительно АО «Мотор Сич» по двум направлениям.

Первый - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второй - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

«Речь идет не только о судьбе одного предприятия, но и о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской «Мотор Сичи» - вопрос национальной безопасности», - отметил председатель СБУ Иван Баканов.

Что предшествовало

14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon, которая купила акции АО «Мотор Сич», заявив, что компания угрожает национальной безопасности США.

29 января Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в отношении китайской компании Skyrizon.

11 марта СНБО принял решение о возвращении «Мотор Сичи» в государственную собственность.

В Верховной Раде готовят законопроект о национализации АО "Мотор Сич".

Компания «Мотор Сич» является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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Автор: Виктория Токарева