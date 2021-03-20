Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.
При этом в пресс-центре СБУ отметили, что АО «Мотор Сич» продолжит работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.
Напоминается, что сейчас Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования относительно АО «Мотор Сич» по двум направлениям.
Первый - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).
Второй - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.
«Речь идет не только о судьбе одного предприятия, но и о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской «Мотор Сичи» - вопрос национальной безопасности», - отметил председатель СБУ Иван Баканов.
Что предшествовало
- 14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon, которая купила акции АО «Мотор Сич», заявив, что компания угрожает национальной безопасности США.
- 29 января Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в отношении китайской компании Skyrizon.
- 11 марта СНБО принял решение о возвращении «Мотор Сичи» в государственную собственность.
- В Верховной Раде готовят законопроект о национализации АО "Мотор Сич".
- Компания «Мотор Сич» является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.
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