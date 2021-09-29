Банк также без объяснения причины может отказать в выдаче новой карты.

Украинские банки из-за ужесточения правил финансового мониторинга все чаще блокируют карты и переводы клиентов. Сделать это могут в случае нарушения по крайней мере одного из ограничений, о которых идет речь ниже.

Об этом пишет "Обозреватель".

В частности, проблемы возникнут в случае превышения лимита на переводы. К примеру, в "ПриватБанка" разрешается получить или отправить деньги более 100 раз. Для того, чтобы не думать о лимите, советуют использовать счет ФЛП. Впрочем, если клиент хочет как физлицо получать оплату, рано или поздно речь зайдет о блокировке платежной карты.

Еще одной причиной для блокировки может быть наличие долгов. Исполнительная служба в таком случае пишет письмо в банк с просьбой заблокировать счет. Для разблокировки клиент должен погасить долг.

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В случае проведения сомнительных операций также можно получить блокировку счета или карты. К таковым можно отнести дробление переводов, перевод или получение средств от представителей власти и публичных людей, проведение нетипичных или крупных операций и тому подобное. В подобных случаях может временно приостановить доступ к деньгам и затребовать документы или пояснения.

Также заблокировать карту могут по истечении ее срока действия - банк имеет право не продлевать его без объяснения причин. Также могут отказать в выдаче новой карты.

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Автор: Юрий Годован