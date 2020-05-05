Стало известно, что украинцы заказывают за границей во время карантина

Самыми популярными категориями товаров для украинцев остаются чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, одежду, обувь, белье и БАДы.

Aliexpress возглавляет рейтинг зарубежных интернет-магазинов в Украине. В апреле 2020 года количество заказов с Aliexpress выросла на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

За 1 квартал 2020 года "Новая почта Глобал" доставила только самолетами свыше 1 тысячи тонн товаров с Китая и США.

Согласно сообщению, в среднем за день клиенты "Новой почты" заказывают около 2,6 тонны товаров исключительно с AliExpress.

Отмечается, что размер среднего чека на Aliexpress вырос с 6,6 доллара до 11,6 доллара. Среди заказов украинцев увеличилось количество защитных средств и товаров медицинского назначения - маски, респираторы, термометры и др.

Самыми популярными категориями товаров остаются чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, одежду, обувь, белье и БАДы.

После AliExpress наиболее популярными среди украинцев являются американские онлайн-магазины: iHerb, Ebay, Amazon и 6p.m.

Самыми активными покупателями из-за рубежа остаются жители крупных городов - Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова. За время карантина вдвое увеличилось количество заказов от клиентов из Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, оператор международной экспресс-доставки "Новая почта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), входящий в группу компаний крупнейшего украинского оператора почтовой связи "Новая почта", расширил транспортные каналы доставки посылок из Китая за счет открытия железнодорожного маршрута.

В апреле "Новая почта" и международный логистический оператор Cainiao Network, принадлежащий китайской компании Alibaba Group, запустили доставку посылок из Китая в Украину чартерными грузовыми рейсами.

Справка УНИАН. Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 6 тысяч отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2019 год превысило 212 миллионов.