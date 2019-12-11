На Aliexpress стала возможной доставка из Украины

Украина как вариант доставки появилась и в карточках некоторых товаров, но эта кнопка пока не доступна.

На сайте Aliexpress в фильтре по категориям товаров появилась возможность выбирать страну доставки, среди них указана и Украина.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"Украина как вариант доставки появилась и в карточках некоторых товаров, но эта кнопка пока не доступна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это может быть не склад в Украине, а местный торговец и/или дилер китайского торговца, который поставляет этот товар.

Также отмечается, что экспансия китайской e-commerce на украинский рынок продолжится, и это может плохо сказаться на местных предпринимателях. Так, китайские онлайн-компании получают около 100 миллионов долларов с украинского рынка ежегодно.

В компании "Укрпочта", которая сотрудничает с почтой Китая по доставке товаров из китайских интернет-магазинов в Украине считают, что такая экспансия позитивно повлияет на рынок.

По поводу доставки с Украины в компании отметили: "Эта функция имеет локальный характер и работает для частных предпринимателей, которые зарегистрированы на платформе и имеют свой небольшой склад в Украине".

Также в компании добавили, что "Укрпочта" заинтересована в том, чтобы в Aliexpress было представительство в Украине. Здесь есть большой спрос на товары из Китая и это позволило бы украинцам быстрее получать заказы.