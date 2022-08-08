Таким образом, общая поддержка бюджета Украины со стороны США с начала полномасштабного вторжения РФ составит $8,5 млрд.

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении правительству Украины дополнительных $4,5 млрд через механизм Всемирного банка.

Как отмечает Reuters, таким образом, общая поддержка бюджета Украины со стороны США с начала полномасштабного вторжения РФ составит $8,5 млрд.

Финансирование USAID будет поступать в правительство Украины траншами. Первый из них в размере $3 млрд ожидается уже в этом месяце.

Предыдущие транши помощи Украине со стороны агентства составляют $1,3 млрд в июне и $1,7 млрд в июле.

Средства США должны помочь украинскому правительству оказывать социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц.

В USAID отметили, что бюджетная поддержка США позволила правительству Украины поддерживать поставки газа и электроэнергии в больницы, школы и другую инфраструктуру и срочно доставлять необходимые гуманитарные грузы гражданам. Также средства пошли на выплаты врачам, учителям и другим бюджетным работникам.

USAID отметило, что Всемирный банк вместе со сторонними надзорными органами внедрили "надежные меры предосторожности", чтобы убедиться, что средства будут направляться по назначению.

Как сообщал УНИАН, 1 августа координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал о новом пакете помощи для Украины на сумму $550 млн. В частности, он предусматривает предоставление боеприпасов для HIMARS и артиллерийских систем калибра 155 мм.

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