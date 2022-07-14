США разрешили торговать с Россией удобрениями и лекарствами.

Минфин США сделал ряд исключений из санкций против Российской Федерации.

В Минфине США заявили, что разрешают транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Разрешены транзакции на:

производство, изготовление, продажу или транспортировку сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств

профилактику, диагностику или лечение COVID-19.

текущие клинические испытания и другие медицинские исследования.

Кроме того, США вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH и "дочку" Альфа-банка в Казахстане.

Также глава Минфина США Джанет Йеллен во время поездки на Бали предложила не ограничивать количество продаваемой Россией нефти, если ее цена будет ограничена.

Как сообщал УНИАН, новый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации не будет включать ограничения на поставки российского газа.

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