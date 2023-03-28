В результате мартовской индексации пенсии выросли почти на 20%, и теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5,2 тыс. гривень.
"По результатам индексации в этом марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация коснулась 10,5 миллиона украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил почти 600 гривень. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5,2 тыс. грн. Мы также провели повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Средний размер повышения для этих категорий пенсионеров превысил тысячу гривень", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
По словам Шмыгаля, теперь в апреле будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев.
Премьер отметил, что дополнительные доплаты по возрасту также остаются в силе.
"Понимаем, что граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому нашли ресурсы, проиндексировали пенсии, продолжили доплаты, предоставляем субсидии и льготы, помогаем всем, кто в этом нуждается", - резюмировал Шмыгаль.
Пенсия в Украине
Как сообщал УНИАН, 1 марта 10,5 миллионов украинцев получили проиндексированные пенсии. Впервые была осуществлена индексация самых низких по размеру пенсий.
Недавно Верховная Рада упростила порядок назначения пенсий определенной категории украинцев.