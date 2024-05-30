"Укрзализныця" может реализовывать лом без постановления КМУ, и получить миллиард на свои нужды, заявляют аналитики

С сентября 2023 года "Укрзализныця" приостановила реализацию лома на открытых аукционах. Такие действия внесли неопределенность в баланс рынка и стали дополнительным негативным фактором ухудшения внутреннего предложения сырья после кратного роста экспорта лома. При этом все возможности для продажи у компании есть - складывается впечатление, что в УЗ просто не заинтересованы в получении дополнительного миллиарда от продажи сырья. Об этом говорится в аналитическом материале GMK Center.

"До осени прошлого года "Укрзалізниця" предприняла несколько попыток освободиться от обязательства реализовывать лом через систему "Прозорро.Продажі", и получить источник поступления дополнительного дохода путем самостоятельного экспорта сырья. Но в украинском правительстве намерения УЗ относительно прямых продаж лома не поддержали", - указывает издание.

После отказа правительства, "Укрзализныця" планировала возобновить аукционы по продаже лома уже с марта. Однако этого не произошло вплоть до нынешнего момента, поскольку Кабмин еще не принял необходимые нормативные изменения - речь идет о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом АО "Укрзализныця", который регулируется постановлением Кабмина №1054 от 22.11.2017 г.

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"В сентябре прошлого года Кабмин своим постановлением отменил порядок, согласно которому продажа имущества госкомпаний осуществлялась по решению правления. Теперь продажу имущества, в том числе и лома, должен согласовывать Кабмин. Однако новое постановление не определяло порядок согласования правительством таких решений, из-за чего УЗ инициировала в него изменения, которые "зависли" где-то в недрах Кабмина", - указывают аналитики GMK Center.

Эксперты говорят, что "Укрзалізниця" может продавать сырье несмотря на недостатки нормативной базы, но руководство УЗ не решается на такой шаг. Тем временем металлурги говорят о существенном влиянии на рынок отсутствия продаж железнодорожного лома - на фоне увеличения объема экспорта в январе-апреле.

"По оценкам участников рынка, текущие запасы лома УЗ составляют примерно 120-150 тыс. т. То есть, продавать госкомпании есть что. Складывается впечатление, что госкомпания не заинтересована в потенциальных поступлениях в размере не менее 1 млрд грн от перезапуска аукционов. Эта сумма вполне могла бы исправить сложное финансовое положение "Укрзализныци". Но в ближайшей перспективе не стоит ожидать принятия изменений и их возобновления", - резюмируют в GMK Center.