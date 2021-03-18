В течение следующих четырех лет должны быть погашены займы на сумму как минимум $590 млн. За более чем половину из них Трамп поручился лично.

Состояние экс-президента США Дональда Трампа уменьшилось до $2,3 млрд с $3 млрд на начало каденции.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как пишет издание, финансовые документы, интервью с бывшими руководителями и отраслевыми аналитиками, а также множество судебных споров и расследований показывают, какие проблемы грозят Трампу и его компании.

Пандемия серьезно ударила по офисным зданиям, отелям и курортам, а захват Капитолия США сторонниками Трампа навредил его отношениям с брокерами и кредиторами. В течение следующих четырех лет должны быть погашены займы на сумму как минимум $590 млн. За более чем половину из них Трамп поручился лично.

По оценке Bloomberg, стоимость коммерческой недвижимости Трампа составляет $1,7 млрд (на 26% меньше, чем по состоянию на 2016 год). На этот сегмент приходится около трех четвертей его состояния.

«Лишь немногие отрасли в США пострадали настолько же сильно за последний год, когда сотрудники исчезли из офисных башен, а деловые районы превратились в города-призраки», — говорится в материале.

Экономический кризис в США

Общий госдолг США в 2018 году финансовом году составлял 78% ВВП.

По состоянию на февраль 2019 года размер государственного долга США установил исторический рекорд, превысив отметку в $22,01 трлн.

За время правления президента США Дональда Трампа американский госдолг вырос на $2,06 трлн с $19,95 трлн.

5 марта 2021 года Бюджетное управление Конгресса обнародовало прогноз, согласно которому госдолг США в 2021 году будет рекордным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое.

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Автор: Елена Коваленко