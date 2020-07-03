Кулеба допускает возможность подписания соглашения о ЗСТ с Турцией в этом году

В этом году планируется проведение девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Анталии на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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"Мы действительно настроены провести очередное заседание стратегического совета наших президентов в этом году, и хотим наполнить ее максимальным содержанием, и, безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже освящена нашими лидерами", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины сказал, что переговоры о заключении соглашения о ЗСТ сейчас продолжаются между экспертами обеих стран на уровне торговых представителей и Министерства экономики и торговли.

"Сейчас мы ожидаем определенный позиционный документ с стороны турецкой стороны для того, чтобы продолжить наши консультации и двигаться вперед. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что и в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля довести этот процесс, наконец, к результату, который будет балансировать интересы украинской экономики, турецкой экономики, и позволит обеим странам выиграть существенно от зоны свободной торговли. И мы полностью разделяем ту цель, которая была озвучена президентом Эрдоганом, - 10 млрд товарооборота между Украиной и Турцией. Мы можем прийти к этой цифре только через соглашение о свободной торговле", - заявил Кулеба.

Также глава МИД подчеркнул, что потенциал торговли между Украиной и Турцией является феноменальным.

Как сказал Кулеба, турецкие товары можно найти в любом магазине в любом регионе Украины. "К сожалению, украинские товары еще не так представлены на турецком рынке, но у нас тоже много того, от чего турецкие потребители и покупатели только выиграют", - добавил министр.

По словам Кулебы, он и Чавушоглу сегодня договорились приложить максимальные усилия для того, чтобы положительно решить вопрос заключения соглашения о ЗСТ.

В этой связи Кулеба заверил, что политические лидеры, министры иностранных дел и торговли готовы будут присоединиться для того, чтобы решить те вопросы, которые не решатся экспертном уровне.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года Украина и Турция возобновили переговоры о зоне свободной торговли, которые были приостановлены в 2013 году.

В ноябре 2018 года президент Турции заявил, что работа по подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной должна завершиться до конца года. «Мы верим, что благодаря этому соглашению мы сможем достичь нашей цели - торговый баланс в 10 млрд долларов», - сказал он.

В 2018 году товарооборот между странами составил около 4 млрд долларов.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что товарооборот между Украиной и Турцией должен увеличиться до 10 млрд долл.

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