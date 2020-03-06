До Соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией остался один шаг - Зеленский

Также президенты Украины и Турции обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.

До подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией остался всего один шаг.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ".

"С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча, и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", - отметил он.

Также президенты обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.

"Кроме того, пообщались о туризме. У Турции важный опыт в этих вопросах, и мы будем учиться этому", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что важно и большое уважение Турции к территориальной целостности и суверенитету Украины.

"С Эрдоганом мы долго говорили об оккупации в Донецке и Луганске, а также об аннексии Крыма. Во время встречи мы пообщались об инвестициях в Херсонском регионе, который граничит с Крымом, для крымских татар, которые после аннексии Крыма переехали в контролируемые Украиной регионы. Мы построим там дома и гостиницы и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ... Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их", - пояснил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Зеленский заявлял, что товарооборот между Украиной и Турцией должен увеличиться до 10 миллиардов долларов.

В 2018 году товарооборот между странами составил около 4 миллиардов долларов.