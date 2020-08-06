Из-за карантина прибыль украинских банков уменьшилась - НБУ

Уменьшение прибыли связано с вычетом в резервы, а также со снижением спроса на банковские услуги, что привело к снижению комиссионных доходов.

Кредитный портфель банков во ІІ квартале 2020 года сократился, а прибыль уменьшилась вследствие COVID-19 и карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в своём обзоре банковского сектора.

Читайте такжеНацбанк обнародовал список крупнейших банков-должников

Последствия пандемии

«В апреле-июне на банковском рынке были ощутимы последствия пандемии и введенных карантинных мероприятий из-за сокращения кредитного портфеля и снижения доходности. В то же время, в отличие от предыдущих кризисов, росли объемы депозитов населения и бизнеса. Национальный банк продолжает способствовать комфортному прохождению банками и заемщиками текущего кризиса, но требует надлежащей оценки рисков участниками рынка, и уже в следующем году проанализирует качество проведенных реструктуризаций», - говорится в сообщении НБУ.

Портфель чистых кредитов

Согласно данным Нацбанка, портфель чистых кредитов бизнеса (то есть портфель без учета резервов) сократился за квартал на 6,3% в гривне и на 3,6% в долларовом эквиваленте. Портфель чистых кредитов населению уменьшился на 5% за квартал (-4,4% за апрель) впервые с начала 2017 года. Ключевым фактором такого сокращения было формирование банками резервов при одновременном сокращении спроса на кредиты вследствие ухудшения потребительских настроений. В частности, во втором квартале сократились займы на бытовую технику и автокредиты.

Прибыль во втором квартале

Во втором квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках. В частности, гривневые средства бизнеса на счетах в банках выросли на 9% за квартал (+ 24,6% г/г). Гривневые вклады населения выросли на 10,9% (+ 24,1% г/г) за второй квартал, преимущественно за счет вкладов до востребования. Такой прирост положительно контрастирует с кризисами прошлых лет, когда вкладчики активно забирали средства из банков.

Прибыль банков за апрель-июнь сократилась до 7,7 млрд грн, а за первое полугодие 2020 года она была на 23,4% меньше результата за аналогичный период прошлого года и составила 23,8 млрд грн. Уменьшение прибыли связано с вычетом в резервы, а также снижением спроса на банковские услуги, что привело к снижению комиссионных доходов.

Банки-должники

По состоянию на 1 июля 2020 года долги платежеспособных банков по рефинансированию НБУ составляли 9,2 млрд грн. Как сообщил регулятор, за месяц они выросли до 12,7 млрд грн.

В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн.

Для выплат своим вкладчикам Фонд гарантирования в течение 2014-2016 годов получил у Министерства финансов кредиты на общую сумму 59,6 млрд грн, а также у НБУ - на сумму более 20 млрд грн.

17 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте обнародовал обновленные данные обо всех заемщиках, руководителях и бывших акционерах неплатежеспособных банков, которые должны вернуть долги согласно решению судов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram