В Украине подешевела валюта: сколько стоит доллар

Официальная гривня укрепилась к доллару на 4 копейки, а к евро - сразу на 12 копеек.

Национальный банк Украины на пятницу, 12 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,17 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,63/26,66 гривни/доллар, к евро – 30,25/30,28 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 11 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

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