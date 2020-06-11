В Украине продолжает дорожать евро: свежий курс валют

Официальный курс НБУ на 11 июня: 100 USD – 2663,67 гривни; 100 EUR – 3028,59 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеКурс мог подскочить до 40 за доллар: министр финансов не видит оснований для укрепления гривни

100 USD США – 2663,67 (10 июня – 2664,12)

100 EUR – 3028,59 (10 июня – 3008,72)

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,58/26,60 гривни/доллар, к евро – 30,23/30,26 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 10 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 гривни/доллар, то есть гривня после семи дней укрепления ослабла к доллару на 4 копейки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram