Отмечается, что ситуация на валютном рынке не обещает сюрпризов.

Курс валют в Украине на следующей неделе будет оставаться в пределах прогнозов. Нынешняя ситуация на валютном рынке свидетельствует об относительной стабильности.

Нначальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что дальнейшая динамика на рынке будет зависеть от эффективности работы Национального банка, а также от внутренних и внешних вызовов.

По его мнению, курс доллара до 16 марта будет находиться в пределах 41,4 - 42 гривни за доллар на межбанке и 41,4 - 42 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине будут стоить 4140 - 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41400 - 42000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов ранее сделал прогноз курса доллара на первый квартал 2025 года. По его мнению, в первые месяцы 2025 года не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42 - 42,8 гривни за доллар.

В свою очередь аналитик Алексей Козырев считает, что скорее всего, НБУ будет вынужден плавно девальвировать гривню до заложенного в бюджете уровня - 45 гривень на конец года.

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