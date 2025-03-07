Новая политика Трампа держит в напряжении и украинский валютный рынок, отметил аналитик.

Скорее всего, Национальный банк Украины (НБУ) будет вынужден плавно девальвировать гривню до заложенных в бюджете соотношений по отношению к доллару - 45 гривень на конец года, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"По среднегодовому курсу я ориентировался бы на уровень около 43 гривень", - отметил он.

Соответственно, при сохранении текущих соотношений евро/доллар на внешних рынках курс евро в Украине может на конец года составлять около 46,35-48 грн/евро, добавил эксперт.

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По его словам, новая политика президента США Дональда Трампа держит в напряжении весь мир, при этом заложником ситуации становятся и денежные рынки, в том числе и украинский валютный рынок.

"После последних решений США психологическое и экономическое давление на гривну растет. Это хорошо видно по сумме ежедневного превышения сдачи валюты населением, которое увеличилось в последние дни, над суммой покупки валюты гражданами", - акцентировал Козырев.

Он уверен, что пока что "запас прочности" у Нацбанка в виде золотовалютные резервов сохраняется на высоком уровне:

"Этого достаточно для того, чтобы НБУ смог удержать ситуацию под полным контролем на межбанке через свои интервенции по продаже доллара и опосредованно влиять на курс на наличном рынке как по доллару, так и по евро".

Курс доллара в Украине 7 марта

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек.

А официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 44,56 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 31 копейку.

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