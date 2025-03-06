Валютный рынок сейчас находится в относительной безопасности благодаря ряду факторов.

Текущее состояние валютного рынка является относительно стабильным, курс доллара на следующей неделе ожидается в пределах 41,4-42 грн/долл. на наличном рынке.

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Он отметил, что своевременные действия Нацбанка, как, например, изменение учетной ставки, позволяют не только несколько укрепить гривню и сдержать рост цен, но и положительно сказываются на курсовых колебаниях.

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При этом эксперт отмечает, что дальнейшая стабильность национальной валюты может зависеть от ряда факторов, в частности:

Мировая экономическая конъюнктура. Колебания цен на энергоресурсы (особенно это касается потребности Украины в дополнительных объемах газа), изменения в мировых финансовых потоках и общая макроэкономическая ситуация могут повлиять на курс гривни. "Военные" факторы. Неопределенность относительно ситуации с безопасностью, периодические массированные обстрелы могут влиять на поведение граждан. "Фактор мира". В вопросе завершения войны важна позиция США, ЕС, Великобритании и других стран, которые с начала полномасштабного вторжения поддерживают Украину. Также стоит надеяться на возобновление поддержки со стороны США и возможное изменение риторики главы Белого Дома. Манипуляции, дезинформация. Информационные атаки и слухи направлены на расшатывание общественных настроений, что обязательно сказывается на всех сферах жизни, в том числе на курсовых показателях. Обычно любая нестабильность "тянет" людей к обменникам. Понимаем, что вражеские ИПСО манипулируют сознанием граждан, внушая, что капитуляция - это и есть "мир" и другого выхода просто не существует.

Несмотря на это, по словам Лесового, валютный рынок находится в относительной безопасности благодаря нескольким ключевым факторам - эффективной стратегии НБУ, финансовой помощи международных партнеров, развитию экспорта и уровню международных резервов.

Основные показатели валютного рынка с 10 по 16 марта, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-42 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 гривни, в банках - до 0,1-0,2 гривни, в обменных пунктах - до 0,3 гривни;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн.

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"В течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах прогнозов. Таким образом, текущее состояние валютного рынка свидетельствует об относительной стабильности, а его дальнейшая динамика по-прежнему будет зависеть от эффективности Нацбанка и от внутренних и внешних вызовов", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 6 марта снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 67 копеек и составляет 45,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,20 гривни за евро.

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