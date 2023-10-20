Курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,70 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 23 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,54 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,70 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,52/36,54 грн/долл., евро - 38,62/38,63 грн/евро.

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20 октября 2023 года стало ясно, что гривня укрепляется к доллару. Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 20 октября, укрепился на 2 копейки – до 38,18 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривны сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,60 грн за евро.

Как прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, курс доллара на следующей неделе, с 23 по29 октября, будет находиться в рамках 37,5-38,5 грн/долл., и глобальные изменения на валютном рынке вряд ли возможны

По словам эксперта, со временем курс доллара на межбанковском валютном рынке может несколько вырасти, но не стоит ожидать, что изменения будут сногсшибательными: рост курсов будет происходить постепенно, без скачков.

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