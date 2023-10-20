Со временем курс на межбанке может несколько вырасти, однако изменения не будут сногсшибательными, считает банкир.

Курс доллара в Украине на следующей неделе, 23-29 октября, будет находиться в рамках 37,5-38,5 грн/долл. Глобальные изменения на валютном рынке вряд ли возможны:

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе для межбанка присущими будут незначительные колебания курса, которые почти совпадут с отмененным фиксированным курсом.

"Что касается "обменников", то здесь к курсу межбанка предположительно будет добавлено еще 1-1,5% стоимости. Таким образом, ожидается, что курсовой коридор сохранится на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€", - прогнозирует эксперт.

По его словам, со временем курс на межбанке может несколько вырасти, но не стоит ожидать, что изменения будут сногсшибательными: рост курсов будет происходить постепенно, без скачков. Собственно, "управляемая гибкость" - это промежуточный этап к возвращению плавающего курса, отметил Лесовой. По ожиданиям рынка, до конца года курс валют может несколько вырасти, если НБУ прибегнет к расширению границ текущих колебаний на межбанке. Синхронные изменения произойдут и на наличном рынке с добавлением к курсу межбанка еще 1-1,5% стоимости валюты.

В то же время, отметил банкир, ситуация на валютном рынке будет зависеть еще от нескольких важных факторов, таких, как развитие экономики, политика государственной кредитной поддержки бизнеса и граждан, развитие экспорта (зерна, металлопродукция, сырье), макрофинансовая помощь стран-партнеров с акцентом на планах оказывать финансовую поддержку Украине в 2024 году, а также события на фронте и последствия возможных вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

"Таким образом, до конца октября ситуация на валютном рынке будет оставаться более-менее стабильной с незначительными курсовыми колебаниями. Однако ближе к концу на рынке вполне возможны изменения - курсовые показатели могут несколько возрасти. Однако это будет происходить постепенно и будет зависеть от экономических факторов. Ведь регулятор четко понимает, что в непростых военных условиях любое решение должно быть взвешенным, последствия его четко высчитанными, чтобы предотвратить панику и чрезмерный ажиотаж", - резюмировал Лесовой.

Курс доллара в Украине

Национальный банк Украины на пятницу, 20 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,61 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 38,65 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению со вчерашним показателем.

Интервенции НБУ по продаже валюты после отмены фиксированного курса способствовали укреплению гривни и снизили нервность. В дальнейшем регулятор может позволить национальной валюте несколько ослабнуть, сократив свое присутствие на рынке, считают аналитики ICU.

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