СМИ напоминает, что платежная система GlobalMoney фигурирует в ряде уголовных производств об уклонении от уплаты налогов.

Вторую неделю подряд набирает обороты скандал вокруг сети магазинов "АЛЛО" и платежного сервиса GlobalMoney.

Как пишет 112, ссылаясь на "РБК-Украина", эти компании подозреваются в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов посредством использования электронных кошельков, чем наносят госбюджету финансовый ущерб.

"Причем подобные подозрения в отношении GlobalMoney звучат не впервые. По данным правоохранителей, только за четыре месяца такой деятельности компания "АЛЛО" провела через GlobalMoney более 800 млн грн", – говорится в публикации.

Как отмечает СМИ, 22 декабря журналист-расследователь Евгений Плинский обнародовал в Facebook вещдок: чек из "АЛЛО", который подтверждает использование компанией электронного кошелька без верификации пользователя.

"Электронные деньги не облагаются НДС, поэтому вместо реальной покупки в магазинах "АЛЛО" чеками фиксировался перевод наличных средств в деньги электронные - на электронный кошелек", – пишет СМИ.

Позже в своем видео на Youtube Плинский объяснил, как работает схема.

"Человек пришел в магазин купить наушники. Но где в этом чеке наушники? В Украине электронные деньги не облагаются НДС. А продажа наушников - облагается. Но если вы покупаете вместо наушников электронные деньги, с них платить налоги не нужно. Собственно, это и реализует "АЛЛО" вместе с компанией GlobalMoney", - подчеркнул Плинский.

То, что электронные кошельки не имеют верификации пользователя и эта услуга не вполне прозрачная, подтверждают и крупнейшие игроки рынка, отмечают журналисты.

"Вокруг электронных кошельков сейчас много, я бы сказал, не очень белых схем, с которыми компания Vodafone не работает. И я не хотел бы, чтобы нас ассоциировали вообще каким-либо образом с электронными кошельками типа GlobalMoney. Мы их не используем: у нас есть специальный сервис. Работаем только с белыми процессами, сомнительных в своих продажах не используем", - заявил руководитель мобильной коммерции Vodafone Евгений Булах.

Его коллега, и. о. директора PayCell (приложение Lifecell для оплаты мобильных услуг) Алексей Боровой также считает работу с электронными кошельками высокорисковой операцией и подчеркивает, что сегодня по закону нужно верифицировать абонента.

"Согласно постановлению НБУ № 400-81, когда электронные деньги эмитируются банком, это законодательно закреплено и легально, просто в этом году еще вышел закон о финмониторинге, и, собственно говоря, владельца кошельков надо перед открытием верифицировать. Раньше можно было не верифицировать", - рассказал Алексей Боровой.

СМИ напоминает, что платежная система GlobalMoney фигурирует в ряде уголовных производств об уклонении от уплаты налогов.

Журналисты напоминают, что ранее в схеме с уклонением от налогов "АЛЛО", помимо платежной системы GlobalMoney (ООО "ГлобалМани") и ООО "ГАСО 17", также был задействован АО "Банк Альянс". В октябре 2020-го суд обязал АО "Банк Альянс" раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24).

"Ранее СМИ сообщали, что "Банк Альянс" может быть напрямую причастен к финансированию сепаратистов на Донбассе", – говорится в публикации.

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Автор: УНИАН