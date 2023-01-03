Швейцария не готова конфисковать замороженные российские активы, на чем настаивают другие страны.

США и Европа давят на Швейцарию из-за российских активов, которые ранее были заморожены в этой стране и сейчас могут быть переданы на восстановление Украины. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

Отмечается, что страны ЕС и G7 заморозили более 300 млрд долларов российских активов. Швейцария заблокировала около 7,5 млрд франков, принадлежащих россиянам, а также 15 объектов недвижимости.

По словам министра иностранных дел Игнацио Кассиса, конфискация активов – крайне деликатный вопрос для Швейцарии, где право собственности считается священным.

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В то же время страна оказалась под сильным внешним давлением из-за российских активов, и это давление будет лишь усиливаться, говорят источники издания в правительстве. Вопрос конфискации российских активов поднимается в рамках регулярных неформальных контактов с иностранными партнерами. Особенно активно настаивают на конфискации представители Украины, стран Восточной Европы и США.

По оценкам швейцарских банкиров, сейчас в стране хранится около 150-200 миллиардов франков российских активов. Но эти деньги формально принадлежит людям, не попавшим под санкции. Власти Швейцарии уже создали рабочую группу для изучения этого вопроса.

Однако в правительстве скептически настроены к возможным конфискациям, опасаясь, что это создаст прецедент, после которого каждый военный конфликт будет сопровождаться такими экспроприациями имущества.

"Мы не должны внезапно отказываться от наших принципов верховенства права", – считает глава Комиссии по внешней политике Швейцарии Франц Грютер.

Между тем издание отмечает, что ранее США уже вводили санкции против граждан и предприятий Швейцарии за связь с Россией.

Позиция Швейцарии по войне в Украине

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Швейцария пошла на беспрецедентный шаг – присоединилась к европейским санкциям против России, чем нарушила свой исторический нейтралитет.

Затем Швейцария начала замораживать российские активы в своих банках и предоставлять гуманитарную помощь Украине.

В то же время страна напрочь отказалась поставлять Украине оружие и запретила реэкспорт своего оружия из других стран. Эту позицию в Швейцарии объяснили необходимостью соблюдать свой нейтралитет.

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