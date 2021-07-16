Цена на газ в Европе достигла рекордного значения с 2008 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и горячую воду, которые уже с октября могут вырасти на 30-70%, - это ответственность местных властей.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Что касается тарифов на отопление и горячую воду, эти полномочия сейчас полностью переданы местной власти. Кроме того, газовые компании представили альтернативы местной власти в виде долгосрочных контрактов, которые позволят им стабильно получать голубое топливо без колебания цен", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что цена на газ в Европе достигла рекордного значения с 2008 года - 450 долларов за тысячу кубометров. Однако запуск годового продукта помог не допустить соответствующего роста тарифов на природный газ для населения, которые могли бы достичь 13-15 грн за кубометр.

Отопительный сезон и изменение тарифов: что необходимо знать

Ранее в ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" спрогнозировали, что с 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду на 40% из-за роста цен на газ.

Рост тарифов ожидается в Полтаве на 36%, в Кременчуге Полтавской области – на 53%, в Одессе – на 56%, в Тернополе – на 70%, в Староконстантинове Хмельницкой области – на 63%.

Министерство экономики ожидает, что в этом году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33% (± 3%).

Тепловики заявили, что цена на газ, который составляет основную часть затрат в тарифе на тепло и горячую воду, катастрофически выросла, а тарифы коммунальных предприятий – нет.

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Автор: Игорь Орел