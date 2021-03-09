В правительстве ищут пути по погашению долгов за «коммуналку».

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение он дал по итогам совещания о состоянии расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги.

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«Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги», - цитирует премьера его пресс-служба.

Кроме того, глава правительства поручил Министерству финансов вместе с Министерством энергетики разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону - совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в январе общие выплаты по субсидиям увеличились на 1 млрд грн - до 7,5 млрд грн.

По данным Минсоцполитики, в декабре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 3,047 млн граждан, а ее средний размер по сравнению с ноябрем увеличился менее чем на 1% и составил 1615,39 грн.

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Автор: Дмитрий Шварц