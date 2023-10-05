Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,00 грн.

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 5 октября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,85 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,75 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн, евро - по курсу 39,75 грн за единицу иностранной валюты.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,00 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 5 октября, укрепился на 10 копеек – до 38,25 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривны сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

По словам заместителя главы Нацбанка Юрия Гелетия, должен реализоваться крайне негативный сценарий, чтобы курс доллара в Украине достиг отметки в 50 гривен.

Гелетий отметил, что для существенной курсовой коррекции должна произойти реализация какого-то крайне негативного сценария, оснований для которого в НБУ не видят, и это не то развитие событий, которое регулятор вкладывает в понимание управляемой гибкости курса.

Вас также могут заинтересовать новости: