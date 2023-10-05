Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 5 октября, укрепился на 10 копеек – до 38,25 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" 4 октября, остался на уровне предыдущего показателя - 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,75 грн за евро.

С 3 октября Национальный банк отменил фиксированный курс гривни и ввел в Украине режим управляемой гибкости обменного курса. При управляемой гибкости курса регулятор продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем.

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина имеет все основания для стабильного курса национальной валюты после введения режима управляемой гибкости обменного курса.

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