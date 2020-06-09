Сергей Тронь подтвердил намерение купить банк, речь может идти о "Сбербанке"

Как сообщалось ранее, Россия незаконно сменила владельца украинской дочки "Сбербанка". По данным НБУ, новый владелец не согласовал с регулятором приобретение существенного участия в банке.

Смена собственника существенного участия дочернего банка "Сбербанка России" в Украине — АО "Сбербанк" произошла без согласования с украинским регулятором вопреки требованиям закона, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, 23 апреля 2020 года Нацбанку Украины стало известно о продаже Центральным банком РФ 50% + 1 акция "Сбербанка России" Министерству финансов РФ. Соответственно, в акционерном обществе "Сбербанк" изменился конечный владелец. В нарушение требований законодательства новый конечный владелец не сообщил НБУ за 3 месяца до вступления существенного участия в "Сбербанке" о намерении такого приобретения; не согласовал с Нацбанком приобретение существенного участия в банке и не подал в Нацбанк копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

Эксперты рынка утверждают, что такие шаги могут говорить о шагах по подготовке продажи дочки "Сбербанка" в Украине. Среди потенциальных покупателей звучит имя Сергея Тронь, который ранее планировал осуществить покупку «Проминвестбанка».

В ответ на запрос УНИАН, Сергей Тронь подтвердил намерение в ближайшем будущем приобрести банк в Украине, однако отказался называть название банка.

В свою очередь национальный Банк пообещал дать оценку данным действиям по смене собственника, конечные мотивы которых до сих пор непонятны:

«Национальный банк даст правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроки», - говорится в сообщении регулятора.

Справка УНИАН. Дочерний банк российского государственного «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

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