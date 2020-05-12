Россия незаконно сменила владельца украинской дочки "Сбербанка" - НБУ

По данным НБУ, новый владелец не согласовал с регулятором приобретение существенного участия в банке.

Смена собственника существенного участия дочернего банка "Сбербанка России" в Украине - АО "Сбербанк" произошла без согласования с украинским регулятором вопреки требованиям закона, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, как карантин повлиял на депозиты и кредиты

По данным НБУ, 23 апреля 2020 года Нацбанку Украины стало известно о продаже Центральным банком РФ 50% + 1 акция "Сбербанка России" Министерству финансов РФ. Соответственно, в акционерном обществе "Сбербанк" изменился конечный владелец. В нарушение требований законодательства новый конечный владелец не сообщил НБУ за 3 месяца до вступления существенного участия в "Сбербанке" о намерении такого приобретения; не согласовал с Нацбанком приобретение существенного участия в банке и не подал в Нацбанк копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

Сообщается, что Нацбанк отправил запрос Министерству финансов РФ и "Сбербанку России" с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского закона.

«Национальный банк даст правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроки», - говорится в сообщении регулятора.

Справка УНИАН. Дочерний банк российского государственного «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.

С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.