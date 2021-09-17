Счетная палата за последние три года выявила нарушений и недостатков на общую сумму 11,8 млрд грн.

По результатам аудитов в сфере взаимоотношений государственного бюджета с местными бюджетами Счетная палата за последние три года выявила нарушений и недостатков на общую сумму 11,8 млрд гривень.

Как сообщила пресс-служба СП, об этом заявил член Счетной палаты Василий Невидомый во время международной конференции в Харькове.

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"За 2018-2020 годы Счетная палата провела 21 аудит в сфере взаимоотношений государственного бюджета Украины с местными бюджетами. По их результатам выявили нарушений и недостатков на общую сумму 11,8 млрд гривень. Только в прошлом году объем нарушений по этому направлению достиг десятой части всех нарушений, выявленных за год", – цитирует пресс-служба неизвестного.

Он привел пример аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Национальной службе здоровья (НСЗУ) на первичную медицинскую помощь. Объектами этого аудита были 23 учреждения, которые оказывают первичную медицинскую помощь в 5 областях и городе Киеве.

"Аудиторы обнаружили, что эти учреждения использовали средства, полученные от НСЗУ, по своему усмотрению, не осуществляли учет предоставленных медицинских услуг. Некоторые учреждения нарушали условия договоров, в частности из-за того, что не имели необходимого оборудования и работали без разрешительных документов. При этом, НСЗУ не инициировала прекращение действия таких договоров, и почти 50 млн грн были использованы с нарушениями, содержащих признаки уголовных правонарушений", – подчеркнул член РП.

По его словам, ненадлежащее исполнение полномочий, неэффективные и несвоевременные решения, отсутствие надлежащего контроля и допущение нарушений законодательства на местном уровне приводят к неэффективному использованию средств налогоплательщиков, тормозят возможности развития регионов и ставят под угрозу достижение целей государственной политики в соответствующей сфере.

Счетная палата: что нужно знать

В соответствии с законодательством, Счетная палата осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием от имени Верховной Рады. Счетная палата подотчетна Верховной Раде Украины и регулярно ее информирует о результатах своей работы.

Автор: Богдан Слуцкий