СБУ разоблачила преступную группировку, которая подделывала дипломы для боевиков "ДНР" (фото)

Ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти 100 поддельных дипломов.

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и пресекла противоправную деятельность преступной группы, участники которой изготовляли для боевиков террористической организации «ДНР» поддельные дипломы о высшем образовании.

Читайте такжеОфицер СБУ требовал 250 тысяч долларов за неразглашение данных о смерти нардепаОб этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, изготовление поддельных дипломов украинских высших учебных заведений организовали жители Харьковского и Киевского регионов. Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.

Так, оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата - через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донетчины через временно подконтрольные оккупантам участки украинской границы.

По данным следствия, ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти 100 поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее.

Следователи СБУ задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине при отправке поддельного диплома для боевика артиллерийской бригады террористов «ДНР».

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков арендованного злоумышленниками офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства противоправной деятельности, которые будут приобщены к материалам дела.

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